Na mítica La Bombonera, Fortaleza conquista empate heroico contra o Boca - TV Jangadeiro

No mítico estádio de La Bombonera, o Fortaleza não fez grande partida, mas conseguiu um empate heroico nos minutos finais contra o Boca por 1 a 1. O jogo foi válido pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Fortaleza mantém a liderança do Grupo D e depende apenas de si.

Logo no começo do jogo, o Boca chegou com tudo. Zenón perdeu chance cara a cara com João Ricardo. Aos 8′, Zenón, novamente, chutou e parou no goleiro tricolor. Só dava Boca. Muitas chances do time mandante. O Tricolor não conseguia chegar no ataque xenize. O Boca martelou, martelou, mas não conseguiu furar a defesa do Leão.

No segundo tempo, o jogo seguiu com o mesmo enredo. O Boca pressinando o Leão do Pici. Logo início da segunda etapa, Lema carimbou a trave. Aos 9′, Cavani perdeu boa chance. Na sequência não teve jeito. O time da casa chegou ao gol com Cavani após boa jogada de Zenón. Marinho desperdiçou a melhor possibilidade do Fortaleza na partida.

Com o jogo adiado contra o Athletico, o Fortaleza volta a campo na terça-feira (20), pela Copa do Brasil, contra o Vasco da Gama, em São Januário