Mulher denuncia maqueiro de hospital por importunação sexual: "ele sempre me ameaçava" - TV Jangadeiro

A polícia investiga um caso de importunação sexual registrado dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Uma mulher de 34 anos relata que, após dar entrada na unidade, denuncia o maqueiro da unidade pelo crime. A vítima está internada no hospital após uma trombose.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso de importunação, registrado no último dia 24 de abril, é investigado pelo 12º Distrito Policial (DP).

Já a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Fortaleza afirmou que o funcionário foi imediatamente afastado das funções para averiguação e que o hospital colabora com as autoridades de segurança para o esclarecimento do fato.

A SMS disse ainda que vem prestando todos os cuidados à vítima, com oferta de atendimento psicológico e social; e que a transferência dela para outro hospital não foi feita “porque a própria paciente não quis”.