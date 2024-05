MPCE pede o cancelamento do show de Henry Freitas em Baturité

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) recomendou que a Prefeitura de Baturité cancele a participação do artista Henry Freitas no “São João de Baturité”, evento previsto para acontece nesta quarta-feira (29), devido ao cachê de R$ 350 mil cobrado pelo cantor.

De acordo com o MPCE, o valor a ser pago na contratação poderia ser revertido para áreas prioritárias como saúde e educação, atendendo necessidades mais urgentes da população.

O órgão ainda argumenta que, neste ano, a quantia exigida pelo artista representa um aumento de R$ 250 mil em relação ao ano passado, quando foi cobrado o valor de R$ 100 mil pelo mesmo artista, para se apresentar na mesma festa.

“Além disso, a Prefeitura não informou no Portal da Transparência os valores gastos com as demais despesas para realizar o evento, como segurança, sonorização, limpeza, montagem de palco, iluminação e saúde emergencial”, argumenta o Ministério Público.

A Prefeitura de Baturité confirmou o recebimento da recomendação na última sexta-feira (24).