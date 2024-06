Motoristas bêbados causam mais de 10 mil mortes por ano no Brasil - TV Jangadeiro

O final de semana é o momento ideal para relaxar e se divertir. Muitos aproveitam esses dias para tomar cervejas e outros drinks. No entanto, consumir diferentes tipos de bebidas alcoólicas não é a única combinação arriscada. A mistura de álcool com direção é ainda mais perigosa e pode ter consequências fatais.

Dirigir após consumir álcool coloca em risco a vida do motorista e de todos que estão na estrada. A perda de reflexos e a redução da coordenação motora são apenas algumas das consequências de ingerir bebidas alcoólicas antes de assumir o volante.

No Brasil, aproximadamente 10 mil pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito provocados pelo uso de álcool, de acordo com o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (Cisa).

Dirigir alcoolizado é crime. Em casos com feridos graves, a pena é de três a seis anos de prisão. Se houver morte, a reclusão passa de cinco a dez anos.

📲 O advogado Rodrigo Colares explica as penalidades para a infração. Assista ao vídeo na íntegra no instagram do Jornal Jangadeiro.