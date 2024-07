Motorista por aplicativo furta encomenda de cliente: "até agora não recebi", diz vítima - TV Jangadeiro

Uma mulher denunciou um motorista de aplicativo por furto. A vítima havia solicitado um Uber Flash, modalidade destinada ao envio de produtos. No entanto, segundo o relato da cliente, o motociclista cancelou a corrida após receber o item e iniciar o trajeto. O caso aconteceu em Fortaleza e foi registrado por câmeras de videomonitoramento.

A encomenda era uma peça de computador, avaliada em aproximadamente R$ 280. O percurso deveria durar no máximo 30 minutos, mas até o momento, o produto não chegou ao destinatário.

O suspeito ainda não foi capturado. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pelo 11º Distrito Policial (11º DP).

Em nota, a empresa de transportes Uber afirma que “não tolera nenhum comportamento criminoso e a conta do entregador parceiro foi suspensa da plataforma enquanto são feitas as apurações do caso”.

A plataforma ainda ressalta que no Uber Flash não é permitido enviar itens de valor ou cujo transporte seja proibido por lei ou pelas regras da categoria. Itens essenciais ou com valor superior a R$ 500 não podem ser transportados, conforme os termos de uso da modalidade de serviço.

