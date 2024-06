Motorista de app foi feito refém durante assalto pede ajuda após ficar ferido e perder fonte de renda - TV Jangadeiro

Um motorista de aplicativo pede ajuda para sustentar a família após ficar ferido durante um assalto e perder o veículo, sua única fonte de renda. Alex Lima foi feito refém e colocado no porta-malas do carro após aceitar uma falsa corrida.

A Polícia foi acionada e, durante fuga, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra a composição. O criminoso que dirigia o veículo perdeu o controle e colidiu em um poste, momento em que os indivíduos foram rendidos. A vítima foi libertada e socorrida, com lesões na mão e orelha.

Foram presos dois adultos, de 36 e 24 anos, e apreendido um adolescente, de 17 anos, suspeitos de roubo com restrição de liberdade da vítima.

O motorista de aplicativo aguarda uma cirurgia na mão. Sem condições de trabalhar, ele pede ajuda. Doações podem ser feitas via Pix: alexlima29@meu.pix.

Clique no vídeo abaixo e veja o relato no instagram do Jornal Jangadeiro.