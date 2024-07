Motel Destino: filme cearense aclamado no Festival de Cannes terá sessão gratuita no Cine São Luiz - TV Jangadeiro

Após participar do Festival de Cannes, na França, considerado uma das maiores premiações do cinema mundial, o filme cearense “Motel Destino” fará sua pré-estreia em Fortaleza, cidade natal do diretor Karim Aïnouz. A sessão será gratuita e acontecerá no dia 3 de agosto, no Cineteatro São Luiz, com a presença do diretor e do elenco local do filme.

“Motel Destino” entrará nos cinemas de todo o Brasil apenas em 22 de agosto. A pré-estreia do longa abre a programação especial do aniversário de 11 anos da Porto Iracema das Artes, escola na qual Karim, juntamente com o roteirista cearense Wislan Esmeraldo, desenvolveu parte do roteiro do projeto. Mais tarde, Mauricio Zacharias se juntou ao processo, repetindo a parceria realizada com o cineasta em “Madame Satã” e “O Céu de Suely”.

Em Cannes, o longa, que disputava a Palma de Ouro, foi aclamado após a sua exibição, sendo aplaudido durante 12 minutos.

Definido como um thriller erótico cearense, “Motel Destino” foi inteiramente filmado no Ceará e acompanha a vida de Heraldo, interpretado pelo ator revelação cearense Iago Xavier. Heraldo precisa se livrar de uma dívida e tenta assaltar um banco, mas não é bem-sucedido em sua empreitada. Ele busca esconderijo em um motel de beira de estrada, onde conhece Dayana, interpretada pela também cearense Nataly Rocha. O filme ainda é protagonizado pelo ator Fábio Assunção, que interpreta Elias, marido de Dayana.

O filme é uma produção da Cinema Inflamável e Gullane, coproduzido internacionalmente por produtoras francesa e alemã. Também é coproduzido por Globo Filmes, Telecine e Canal Brasil, e conta com o patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, investimento do Fundo Setorial do Audiovisual e apoio institucional da Agência Nacional do Cinema (ANCINE).

SERVIÇO

Pré-estreia de Motel Destino com participação do elenco local e do diretor

Data: 3 de agosto

Local: Cineteatro São Luiz, Rua Major Facundo, 500 – Centro, Fortaleza

Entrada gratuita