Morre filho de Zé Vaqueiro, Arthur, aos 11 meses - TV Jangadeiro

Na madrugada desta terça-feira, 9, o filho do cantor Zé Vaqueiro e Ingra Soares faleceu por complicações de uma malformação congênita. A criança tinha 11 meses de vida e uma rara síndrome, a Síndrome de Patau, que possui menos de 15 mil casos por ano no Brasil.

Em suas redes sociais, Zé Vaqueiro anunciou o falecimento do filho Arthur:

Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós. – Zé Vaqueiro e Ingra