Modernização do Bicicletar: Fortaleza recebe 50 bikes elétricas - TV Jangadeiro

A Prefeitura de Fortaleza entregou as primeiras 50 bicicletas elétricas do Bicicletar, sistema de bicicletas compartilhadas de Fortaleza. A medida faz parte do Pedala Mais, que além da adição das e-bikes, expandiu o projeto para todas as 12 regionais de Fortaleza.

Segundo a Prefeitura, 105 novas estações e substituição de todos os equipamentos e componentes, incluindo as bikes, devem ser feitas até o fim deste ano.

As chamadas e-bikes serão distribuídas nas estações existentes e vão rodar a Capital conforme a utilização dos usuários, podendo estar disponíveis em qualquer estação. Outros 50 modelos estão previstos para serem incorporados ao programa nos próximos dois meses, totalizando 100 bicicletas elétricas até o fim do ano.

O novo equipamento pode percorrer até 50 km, funciona com pedal assistido, sendo impulsionada a partir da pedalada do ciclista, que ativa o motor elétrico. Assim, mesmo sem acelerador, o modelo possibilita diminuir o esforço da pedalada, tornando-o ideal para trajetos mais longos, em diferentes relevos ou para quem prefere uma viagem mais tranquila.

COMO UTILIZAR?

Para retirar as e-bikes, os usuários poderão acessar o aplicativo do Bicicletar, disponível para Android e iOS. No app, os modelos estão indicados na tela para que o usuário possa escolher qual deseja ou reservá-lo para fazer a retirada depois. Ao confirmar a operação na tela do aplicativo, a luz verde da estação será ativada e a bicicleta poderá ser retirada. O sistema de travamento é o mesmo das bicicletas convencionais.

Também é possível utilizar os novos modelos por meio do Bilhete Único, aproximando o cartão no leitor do totem da estação. Neste caso, o visor indicará a posição liberada e, em seguida, o usuário deverá aproximar novamente o cartão para confirmar a operação. Por último, uma luz verde acenderá na estação para retirada da e-bike.