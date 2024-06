Ministério Público aponta motivo fútil e denuncia garçom que matou vereador em Camocim - TV Jangadeiro

O Ministério Público do Ceará (MPCE) denunciou por homicídio e tentativa de homicídio o garçom Antonio Charlan Rocha Souza, acusado de matar o vereador Cesar Araújo Veras e ferir outros dois homens em um restaurante de Camocim. O órgão aponta motivação fútil e impossibilidade de defesa das vítimas.

“(…) mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e impelido por motivação fútil, o denunciado executou a vítima Cesar Araújo Veras e tentou assassinar as vítimas Fábio Roberto de Castro Sousa e Euclides Oliveira Neto, não tendo consumado o seu intento por razões alheias a sua vontade”, diz denúncia da Promotoria de Camocim, apresentada nessa quarta-feira (5).

O caso aconteceu em abril deste ano. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o garçom pega uma faca na cozinha e se dirige ao salão do estabelecimento, onde cortou o pescoço do vereador César. Em seguida, ele lesionou o dono do estabelecimento e outro cliente.

Após o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi localizado por equipes da Polícia Militar. “A perseguição perdurou até a rotatória localizada na rodovia CE-085, quando Charlan parou o seu automóvel e desceu com as mãos levantadas, proferindo as seguintes palavras: ‘foi eu, foi eu, a faca tá dentro do carro’”, aponta denúncia.

Antonio Charlan teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Em maio, o delegado responsável pelo caso solicitou a quebra de sigilo dos dados do acusado e mobilizou buscas em sua casa. No local, foi encontrada uma carta deixada pelo garçom, contendo indícios de que outras pessoas próximas a ele se sentiam incomodadas e revoltadas com sua presença. No texto, ele menciona frases como “o brilho incomoda porque ele revela as sombras”.

O inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário. Segundo a Polícia Civil do Ceará foi descartada a hipótese de que o crime tenha conotação política.

⚖️ O assistente de acusação do caso, advogado Leandro Vasques, fala sobre a denúncia. Clique no vídeo abaixo e confira!