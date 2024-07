Metade da costa do Ceará deve perder 10 metros de faixa de areia até 2040, diz estudo da UFC - TV Jangadeiro

Metade da costa cearense deverá perder, pelo menos, 10 metros da faixa de areia até 2040, segundo estudo da Universidade Federal do Ceará (UFC). As previsões apontam que Fortim, a cerca de 130km de Fortaleza, é o município com projeção mais acentuada de erosão.

Os cálculos da pesquisa preveem a situação da linha costeira cearense para os anos de 2030 e 2040 e, em ambos os períodos, a margem noroeste do Rio Jaguaribe, no município de Fortim, é a que apresenta as taxas mais elevadas de avanço do mar.

💬 “No caso de Fortim, a previsão tão ressaltada de erosão se explica por se tratar de uma região de estuário, a qual naturalmente possui uma dinâmica sedimentar mais complexa e muito acentuada”, explica Narelle Maia de Almeida, do Departamento de Geologia, uma das autoras do estudo.

💬 O cenário é considerado muito grave pela professora. “Processos erosivos acentuados podem prejudicar demasiadamente esta região de grande importância econômica, ambiental, social e cultural, que desempenha um papel vital na sustentabilidade e no bem-estar das comunidades locais e na biodiversidade costeira”, analisou.

Além de Fortim, o estudo indica que os municípios de Icapuí, Cascavel, Caucaia, Paracuru, Paraipaba, Trairi, Amontada, Itarema, Acaraú e Camocim também devem sofrer com intensas erosões até 2030.

*Com informações da Agência UFC.