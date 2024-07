Adolescente é detido a segunda vez pelo mesmo crime

Um adolescente de 15 anos foi apreendido em flagrante por suspeita de praticar ato infracional análogo ao crime de estupro contra uma mulher de 57 anos.

O caso aconteceu na terça-feira (9), em Santa Quitéria, no interior do Ceará. A mulher estava desparecida e foi encontrada desorientada em um matagal, a cerca de 200 metros da própria casa, com marcas de um objeto perfurocortante.

O marido da vítima acionou a Polícia Militar por volta de 11h20 após chegar em casa e não encontrar a esposa. Ao prestarem socorro à vítima, os policiais identificaram que o autor das agressões seria um adolescente de 15 anos, que já respondia por outro ato análogo a estupro, em maio deste ano.

Ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Sobral e autuado, pela segunda vez. O adolescente foi colocado à disposição da Justiça e a vítima segue sob cuidados em uma unidade hospitalar.