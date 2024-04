Médicos de UPAs municipais encerram paralisação em Fortaleza - TV Jangadeiro

Os médicos que atuam nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Fortaleza dos bairros Vila Velha, Bom Jardim, Cristo Redentor, Jangurussu, Edson Queiroz e Itaperi, administradas pelas empresas Viva Rio e Instituto IDEAS, suspenderam a paralisação que iniciou na noite deste domingo (14).

Os atendimentos foram normalizados a partir das 15h da segunda-feira (15), segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

A paralisação foi suspensa logo após nova Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada pelo Sindicato dos Médicos do Ceará.

Na ocasião, a entidade apresentou as propostas indicadas pelas empresas no que se refere à segurança, alimentação e pagamentos, atendendo as reivindicações dos profissionais.

De acordo com o sindicato, o pagamento à empresa prestadora de serviços será realizado com antecedência, para que o repasse chegue aos profissionais até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao do serviço prestado.

Já em relação à alimentação, foi informado que, desde o dia 11 de abril, houve a inclusão no cardápio das Unidades de Saúde em referência da segunda proteína, conforme cardápios e manual de boas práticas de manipulação e preparo de alimentos.

As empresas também garantiram que já foram solicitadas vestimentas para os profissionais da segurança, com identificação, que serão implantadas até às 8h da terça-feira (16).

As empresas também se comprometeram em garantir a remuneração defendida pela categoria, além de atender pontos de melhorias nas estruturas das UPAs.