MEC oferta 80 mil bolsas de iniciação à docência para estudantes de cursos de licenciatura - TV Jangadeiro

O governo federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), lançou um novo edital do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) para estudantes de cursos de licenciatura de todo o país. Com um investimento de R$ 1,8 bilhão, serão ofertadas ao todo 80.040 bolsas no programa.

Cada estudante de licenciatura envolvido no programa receberá uma bolsa mensal de R$ 700 por até 60 meses. Os supervisores também serão beneficiados com um valor mensal de R$ 1,1 mil, enquanto os coordenadores de área receberão R$ 2 mil e os coordenadores institucionais, R$ 2,1 mil mensais.

O Nordeste é a região do Brasil com o maior número de bolsas, totalizando 20.688. Em seguida, o Sudeste possui 16.584 bolsas e o Sul, 12.264. O Norte terá 8.040 bolsas, enquanto o Centro-Oeste contará com 7.440.

Conforme o edital, caberá às instituições de educação superior apresentarem, no período de 7 de junho a 25 de julho de 2024, os projetos de iniciação à docência. A divulgação do resultado definitivo está prevista para 17 de setembro, e o início das atividades será até 13 de dezembro. A vigência dos projetos selecionados é de dois anos, podendo ser prorrogada de acordo com a avaliação da Capes.

As bolsas serão destinadas a projetos em diversas áreas, incluindo alfabetização, artes, artes visuais, biologia, ciências agrárias, ciências naturais, ciências sociais, computação, dança, educação bilíngue de surdos, educação do campo, educação especial, educação física, educação indígena, educação quilombola, filosofia, física, geografia, história, letras (espanhol, inglês, português e língua brasileira de sinais – libras), licenciaturas interdisciplinares, matemática, música, pedagogia, química e teatro.

“O Pibid foi criado pelo governo do Presidente Lula, em 2007, e oferece bolsas para alunos de universidades federais ou sem fins lucrativos, com o objetivo de estimular a licenciatura. Esse investimento, nos próximos dois anos, é para garantir a qualidade da formação inicial dos professores da educação básica deste país”, explicou Camilo Santana.