Mais de 75% dos residentes em Fortaleza estão endividados, aponta pesquisa - TV Jangadeiro

O número de fortalezenses endividados é de 75,3%, de acordo com a Pesquisa Perfil do Endividamento do Consumidor em Fortaleza. Os dados são referentes ao mês de abril de 2024 e foram divulgados pela Fecomércio Ceará, por meio do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ceará (IPDC).

O número representa um crescimento de 2,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior (73,1%), porém, está ligeiramente abaixo do indicador registrado em abril do ano passado (75,7%).

O índice de consumidores com contas pendentes ou dívidas em atraso também aumentou, passando de 21,8% em março para 24,2% em abril.

O indicador permanece abaixo do registrado no mesmo período do ano passado (24,6%). O perfil do consumidor com contas em atraso mostra predominância do sexo masculino, idade acima dos 35 anos e renda familiar acima de dez salários-mínimos.

Os principais instrumentos de crédito utilizados são cartões de crédito (80,5%), financiamentos bancários (18,8%), empréstimos pessoais (9,5%) e carnês/crediários (4,5%). O endividamento médio é de R$ 1.794 com prazo médio de nove meses para o seu vencimento total.

ORÇAMENTO MENSAL

Apesar dos desafios apresentados, 74,0% dos consumidores de Fortaleza afirmam fazer orçamento mensal e acompanhamento eficaz dos seus gastos e rendimentos.