Mais de 7 mil professores do Ceará vão receber promoção, anuncia Elmano - TV Jangadeiro

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), anunciou a promoção de mais de sete mil professores da rede estadual de ensino.

Os valores são referentes à promoção sem Titulação 2019, de setembro a dezembro do mesmo ano. A diferença no pagamento da remuneração foi anunciada pelo chefe do executivo nas redes sociais durante a manhã deste sábado (1).

“Essa medida resulta em um acréscimo no valor total de R$ 10.741.315,69 na folha de pagamento do mês de maio”, escreveu Elmano.