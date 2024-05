Maíra Cardi e o esposo vão para o Rio Grande do Sul para criar abrigo para mulheres e crianças - TV Jangadeiro

Maíra Cardi e Thiago Nigro estão indo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (14/5). O casal quer realizar trabalho voluntário e inaugurar um abrigo para 700 mulheres e crianças desabrigadas por causa da chuva.

“Estamos há muitos dias agindo no silêncio, colaborando com a compra de comidas, colchões, remédios. Mas começamos a receber coisas que tocaram profundamente nosso coração. Crianças sendo espancadas e estupradas. A gente tá indo pra lá, e decidiu abrir um abrigo. Nem tudo está certo e redondo, então vamos pra lá e precisaremos de vocês nos próximos passos”, disse Thiago. O coach financeiro falou ainda o porquê de ter embarcado para o Sul: “Eu preciso ver para crer. Não consigo acreditar que nesse cenário catastrófico os maiores inimigos somos nós mesmos”. Maíra Cardi também está nesta com o marido e irá trabalhar como voluntária no Rio Grande do Sul. A coach alimentar deixou a filha para se dedicar na ajuda aos necessitados.