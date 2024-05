Mãe de professor acusado de abusar de aluna se emociona após filho ser inocentado - TV Jangadeiro

Sheila Maria, mãe do professor acusado de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos em uma escola do bairro Bonsucesso, em Fortaleza, celebrou a inocência do filho, confirmada pela Polícia Civil.

“Escutei da boca do delegado que meu filho é inocente. Foram 63 dias de desespero, sem comer e dormir direito, vendo meu filho angustiado. Alguém consegue imaginar isso? E hoje ouvir ‘seu filho está fora do inquérito, não tem nada a ver com esse caso…’”, compartilhou emocionada a mãe.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará, a participação de Brunno Wesley no crime foi descartada e ele não será indiciado. No entanto, o exame de corpo de delito constatou que a menina sofreu violência sexual. Assim, as investigações permanecem em andamento para identificar o verdadeiro suspeito.

Conforme a Secretaria Municipal da Educação (SME), o professor encontra-se atualmente afastado por licença médica e será reintegrado às atividades da escola. “Todo o suporte necessário será dado para o profissional retomar suas funções, com respeito e segurança”, afirmou a pasta em nota nesta sexta-feira (31).

Sheila relatou que Brunno ainda enfrenta os traumas pelas acusações e ameaças de morte que recebeu durante o processo. “Ele está passando por um momento difícil, mas acredito que Deus irá restaurar tudo o que ele perdeu”, desabafou.

Nas redes sociais, Sheila iniciou uma vaquinha para arrecadar fundos para ajudar Brunno a reconstruir sua vida e garantir acesso ao tratamento psicológico. Até o momento, a campanha já arrecadou mais de R$ 6 mil.

RELEMBRE

Em março deste ano, uma mulher denunciou à Polícia Civil que sua filha estaria sendo abusada em uma escola municipal de Fortaleza. Segundo a mãe, o suspeito seria um funcionário da unidade de educação com “cabelo colorido”, o que fez com que Brunno fosse acusado de cometer o crime.

O professor chegou a ser afastado da unidade onde trabalhava e teve sua casa invadida e saqueada por populares após a denúncia feita pela mãe da criança, além de ter seu rosto amplamente divulgado pelas redes sociais.

