Lula não deve vetar taxação de 20% em compras internacionais, diz Alckmin - TV Jangadeiro

O vice-presidente do Brasil e e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), afirmou que a tendência é de que o presidente Lula (PT) não vete a taxação de 20% em compras internacionais.

“O meu entendimento é que ele não vetará. Isso foi aprovado, praticamente, por unanimidade. Foi um acordo de todos os partidos políticos, e acho que foi um acordo inteligente”, afirmou Alckmin em entrevista à BandNews.

Inicialmente, a proposta era tributar as compras de até US$ 50 em 60%. De acordo com o vice-presidente, a alíquota atende a indústria “parcialmente”.

“Na realidade, ele não vai onerar tanto quem está comprando algum produto de fora, mas que ele vai fazer diferença, sim, para preservar emprego e renda aqui”, completou.

A Câmara dos Deputados aprovou, na terça-feira (28) , o Projeto de Lei do Mover (Programa de Mobilidade Verde e Inovação), com o dispositivo que dá fim à isenção de tributação federal. O texto segue agora para o Senado.

Inicialmente, a alíquota do imposto teria ficado em 25%, mas o relator do PL, Átila Lira (PP-PI), reduziu para 20% com o objetivo de ter mais adesão entre os governistas.