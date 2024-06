Lula deve visitar Fortaleza para autorizar obras de hospital e campus de Iracema, diz reitor da UFC - TV Jangadeiro

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar Fortaleza na terceira semana de junho para cumprir agendas com a instituição. Entre os compromissos, estará a autorização das obras do campus Iracema e do novo hospital da universidade em Porangabuçu.

Esta será a 3ª visita de Lula ao Ceará neste ano. Em janeiro, ele inaugurou a pedra fundamental do Instituto Tecnológico da Aeronáutica em Fortaleza. Em abril, em Iguatu, Lula assinou a ordem de serviço do Ramal do Salgado e visitou obras da Transnordestina.

O reitor afirmou em reunião com o comando de greve dos servidores técnico-administrativos da UFC nesta quarta-feira (6). Segundo o reitor, a UFC enfrenta déficit econômico, resultando na falta de recursos estudantil, na redução de bolsas e no colapso do hospital universitário.

Para solucionar o sucateamento, de acordo com Custódio, será anunciado repasse federal de R$ 400 milhões para a UFC, cujo pagamento deve ser feito em dois momentos até o final de 2024. Sem essa compensação, a instituição só conseguiria efetuar os pagamentos até setembro.

Na agenda, conforme o reitor, está prevista também a substituição e modernização do Hospital Universitário Walter Cantídio pelo Hospital de Alta Complexidade de Porangabuçu. A instalação incluirá um centro de tratamento de doenças raras e complexas, um centro de reabilitação, um centro de transplante.

O campus Iracema, por sua vez, terá instalações da UFC na Praia de Iracema, nas proximidades do Poço da Draga. A estrutura, que ocupará também o terreno do antigo Acquario Ceará, incluirá a nova sede do Instituto de Ciências do Mar, atualmente situado na Avenida da Abolição.

A visita de Lula ao Ceará já havia sido antecipada por Elmano de Freitas (PT), no dia 29 de maio, durante transmissão ao vivo. Na ocasião, o governador disse apenas a agenda do presidente na região do Cariri nos dias 20 e 21. Custódio confirmou que o compromisso com a UFC ocorrerá antes da visita no interior do estado.