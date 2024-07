Luan Santana e Jade Magalhães anunciam gravidez através das redes sociais - TV Jangadeiro

Na última segunda, 22, já pela noite, Luan Santana e Jade Magalhães colocaram fim nas especulações e anunciaram gravidez do primeiro filho do casal.

O casal, ao todo, tem 12 anos de namoro. Isso porque os dois já terminaram e reataram o relacionamento diversas vezes desde que se conheceram, em 2008, no camarim de um show de Luan.

Em maio de 2023, Luan terminou o relacionamento com Izabella Cunha, com quem noivou. Este ano, retomou o relacionamento com Jade, com quem já tinha noivado antes de engatar com Izabella.

A revelação da gravidez surge após a gravação da música “Violão” em seu novo DVD, no dia 17 de julho. A música emocionou sua atual, Jade, e contém versos que iniciaram o rumor sobre a gestação, como “soube que está esperando um bebê”.