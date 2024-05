Justiça autoriza retirada de câmeras nos espaços de atendimento de advogados em presídio do Ceará - TV Jangadeiro

Uma decisão cautelar da Vara de Corregedoria dos Presídios determinou, nessa quarta-feira (15), a retirada de câmeras nos espaços destinados a atendimentos por advogados da Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor José Jucá Neto (CPPL III).

A decisão determinou a retirada no prazo e 48 horas, sob multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 10 mil em caso de descumprimento.

O juiz corregedor dos presídios fundamentou a decisão com base no poder geral de cautela, “ressaltando a inviolabilidade das comunicações entre advogados e clientes, conforme o art. 7º, II e III, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil”.

“Não vamos admitir nenhuma espécie de afronta às nossas prerrogativas, essas situações foram todas já judicializadas, inclusive. Esperamos que isso seja resolvido o mais breve possível. A OAB vem tomando todas as providências possíveis para melhorias no sistema penitenciário”, destacou o diretor-adjunto de prerrogativas da OAB-CE, Márcio Vitor de Albuquerque.