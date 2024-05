Jovem de escola do Ceará é aprovada em 5 universidades dos EUA; "Inspirar crianças da periferia" - TV Jangadeiro

“Eu olhava para o resultado e não acreditava que aquilo estava acontecendo”, conta, em meio aos sorrisos de alegria, a estudante Vitória Nunes. Carioca, a jovem veio para o Ceará em busca de alcançar voos ainda maiores. Com 18 anos, foi aprovada em cinco universidades dos Estados Unidos. Entre elas, três estão na lista das mais prestigiadas do mundo.

Apesar das muitas opções, a escolha foi fácil. Desde criança, o sonho de Vitória foi estudar na Universidade Yale, que tem 60 prêmios Nobel e já formou cinco ex-presidentes dos EUA.

Ela ainda foi selecionada na Universidade Brown e na Universidade da Pensilvânia (Upenn), que, junto com Yale, fazem parte da Ivy League, o cinturão das oito universidades de elite nos EUA.

Além da aprovação, a jovem conquistou uma bolsa de estudos integral. Vitória também foi uma das 50 selecionadas, entre 8.000 inscritos, para o Programa de Bolsas Líderes Estudar. “Tive que acreditar em algo quando ninguém mais acreditou”, pontua.

Apesar da idade, o currículo da estudante é extenso. Vitória foi aprovada aos 14 anos na Força Aérea Brasileira (FAB), é multi medalhista em olimpíadas científicas e é a integrante mais jovem do Comitê Rio G20, que organiza o encontro G20 em 2024. “É muito legal ver, eu sendo da periferia, conseguindo alcançar esses lugares”, afirma.

Chegar até aqui não foi fácil. Ela explica que cresceu na Baixada Fluminense, na periferia do Rio de Janeiro. As dificuldades não faltaram, mas os esforços foram maiores. “Meu pai e minha mãe são incansáveis em tudo que fazem. Meus irmãos são meus patrocinadores”, brinca.

Vitória conta que sonha em contribuir para a transformação social. No ensino médio, foi presidente da ONG Ampulheta do Saber, formada por alunos do Colégio Farias Brito para oferecer aulas gratuitas de olimpíadas científicas a estudantes de escola pública.

Em Yale, ela pretende aprofundar os conhecimentos em Física, Ciências Políticas, Economia e Governança. Por ora, Vitória diz que quer “inspirar as crianças da periferia”.

“Meu grande sonho é voltar para o Brasil e impactar a educação de escolas públicas na periferia”, destaca.