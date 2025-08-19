» Zelensky, Trump e União Europeia: primeiro passo para um acordo de paz?

A reunião realizada na Casa Branca entre o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, líderes da União Europeia e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, definiu novos compromissos em relação à guerra na Ucrânia.

Embora ainda não haja uma conclusão final sobre um acordo de paz, os americanos garantiram a continuidade do apoio militar à defesa ucraniana. Além disso, europeus e americanos firmaram o entendimento de criar um sistema de manutenção e garantia da segurança da Ucrânia, a ser implementado após um eventual tratado com a Rússia.

O governo ucraniano também se comprometeu a adquirir cerca de 100 bilhões de dólares em armamentos norte-americanos, além de outros 50 bilhões em drones.

“Por outro lado, a decisão mais difícil, de quais territórios ceder para a Rússia em troca da paz, ficará nas mãos de Volodymyr Zelensky. Daqui para a frente, a ideia é colocar na mesa as cartas que tem e um terceiro encontro provavelmente trilateral entre o presidente russo, Vladimir Putin, Zelensky e Trump”, aponta o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena.

Apesar de ainda não se vislumbrar um acordo definitivo, a avaliação é que o impasse que travava as conversas foi superado, abrindo espaço para avanços nas próximas semanas.

