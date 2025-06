» Você sabe quem foi Santo Antônio? Conheça o casamenteiro mais celebrado pela Igreja no Brasil

O Dia de Santo Antônio é celebrado nesta sexta-feira (13). Ele é conhecido como o santo casamenteiro, mas você sabe o motivo disso?

👰‍♀️ Santo Antônio ganhou a fama porque, segundo a tradição, ajudava moças pobres que queriam se casar. Há relatos de que ele presenteava mulheres com dotes (dinheiro ou posses que a família da noiva oferecia ao noivo, para convencê-lo a se casar), para que pudessem encontrar um pretendente, em uma época em que isso era necessário.

É um dos santos mais venerados pela Igreja Católica no Brasil e um dos santos referenciados nas festas juninas. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Brasil tem três arquidioceses e 11 dioceses com Santo Antônio padroeiro ou titular. Além disso, são 24 catedrais dedicadas ao santo e 13 municípios brasileiros que o têm como padroeiro.

📍 No Ceará, Barbalha, Araripe, Barro, Cariré, Chaval e Itaitinga são exemplos de cidades em que o santo casamenteiro é tomado como padroeiro.

QUEM FOI SANTO ANTÔNIO?

Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo nasceu em Lisboa, em 1195. Ingressou na Ordem dos Agostinianos quando tinha 15 anos, segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Aos 25 anos, morando em Coimbra, foi ordenado sacerdote.

Quando o mosteiro em que ele morava recebeu os corpos de três frades menores que haviam sido martirizados em Marrocos, Fernando decidiu ingressar na Ordem dos Frades Menores e pediu para adotar o nome de Antônio, sendo enviado para a Itália. Ali, viveu de maneira simples e ficou famoso pelas suas pregações.

Documentos registram 53 milagres atribuídos a Santo Antônio, mas nenhum dos milagres iniciais se refere a casamentos, tendo sido a fama de casamenteiro adquirida depois.

Para conseguir um (a) companheiro (a) através da intercessão do santo, o primeiro passo é adquirir uma imagem e pedir a ele a dádiva de um relacionamento.

🤔 E por aí, você já pediu a Santo Antônio um bom partido? Pretende fazer isso hoje?