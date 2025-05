» Você já declarou o Imposto de Renda? Cerca de 10 milhões ainda não declararam

A dois dias do fim do prazo, cerca de 10 milhões de contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. Até as a segunda-feira (26), 32.581.999 contribuintes enviaram a Declaração Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) à Receita Federal. O número equivale a 76,48% do total esperado para este ano.

🤑 Dos que já declararam:

– 61,5% vão receber restituição;

– 20,6% vão ter que pagar IR;

– 17,8% não têm nada a pagar nem a receber.

🧐 Quem precisa declarar?

– Quem recebeu mais de R$ 33.888 em rendimentos tributáveis;

– Quem teve receita bruta rural acima de R$ 169.440;

– Quem ganhou até dois salários mínimos em 2024 está dispensado.

Você pode declarar por três modalidades. A Declaração Pré-Preenchida está disponível em todas as plataformas para quem possui conta GOV.BR ouro ou prata. O Programa Gerador da Declaração (PGD), é um software para computadores, disponível no site da Receita Federal. Já o Meu Imposto de Renda (MIR), é o aplicativo para celulares e tablets.

Desde o dia 1º de abril, a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025 está totalmente disponível para os contribuintes. Esse modelo traz informações sobre rendimentos, pagamentos e deduções, garantindo mais rapidez e segurança no envio.

Quem enviar a declaração fora do prazo deverá pagar multa de 1% sobre imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, ou de 20% do valor devido, prevalecendo o maior valor.

📅 PRAZO FINAL: 30 de maio, até 23h59!

RESTITUIÇÕES

As restituições (ano-base 2024) serão efetuadas em cinco lotes, no período de maio a setembro de 2025, conforme as seguintes datas:

– 1º lote: 30 de maio;

– 2º lote: 30 de junho;

– 3º lote: 31 de julho;

– 4º lote: 29 de agosto;

– 5º lote: 30 de setembro.