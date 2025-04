» Validade da carteira de estudante 2024 é prorrogada até 30 de junho; veja como solicitar a nova

O prazo de validade da carteirinha de estudante 2024 foi prorrogado por mais dois meses. Inicialmente previsto para expirar em 30 de abril, agora o documento será válido até 30 de junho. A informação foi divulgada pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

Os estudantes podem solicitar o novo documento de forma online, pelo site www.idestudantil.fortaleza.ce.gov.br, ou presencialmente, em um dos postos de atendimento, mediante agendamento no site da Etufor (www.etuforweb.fortaleza.ce.gov.br).

Como solicitar a carteira estudantil:

1 – Solicitar o documento.

2 – Enviar ou entregar a documentação necessária (declaração de matrícula, CPF, RG e comprovante de residência).

3 – Cadastrar ou atualizar a biometria facial.

4 – Aguardar a confirmação da matrícula pela instituição de ensino.

A solicitação só será concluída após a atualização da biometria facial do estudante. Ou seja, a foto impressa na carteira deve ser recente para evitar bloqueios e fraudes. O processo de fabricação pode ser acompanhado pelo aluno no site da Etufor.

Após a confecção, as carteiras são enviadas às instituições de ensino, que realizam a distribuição do documento. A Etufor informa que os créditos da carteirinha antiga serão transferidos automaticamente para o novo documento. Para aqueles que solicitam a carteira pela primeira vez, ela já será entregue habilitada para uso.

Os alunos que possuem a carteira de 2024 e desejam utilizar a de 2025 antes do fim da validade devem desbloqueá-la no atendimento do Terminal Parangaba.