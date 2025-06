» Vale Gás vai chegar a 360 mil cearenses na edição 2025

O Governo do Ceará começou a distribuição do primeiro lote do Vale Gás Social de 2025. A ação prevê a entrega de mais de 360 mil tíquetes ao longo do ano para famílias em situação de vulnerabilidade nos 184 municípios cearenses. Para saber se tem direito ao benefício, o cidadão pode consultar a lista de contemplados no site da SPS (www.sps.ce.gov.br).

A entrega dos tíquetes começa nesta semana no interior do estado. Em Fortaleza, o cronograma será divulgado posteriormente. Os beneficiários devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou a Secretaria Municipal de Assistência Social da sua cidade para informações sobre datas e locais.

🔎 Neste ano, o programa passou a adotar novos critérios de seleção. Terão direito ao benefício famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda individual de até R$ 273, cadastro atualizado nos últimos 24 meses e que não estejam com o Bolsa Família bloqueado ou suspenso.

A vice-governadora e secretária da Proteção Social, Jade Romero, explicou que as mudanças buscam contemplar famílias que não são atendidas pelo programa federal de distribuição de gás. “Queremos chegar cada vez mais às pessoas que mais precisam”, afirmou.

O Vale Gás Social é uma política pública permanente que oferece gratuitamente a recarga do botijão de gás três vezes ao ano. Desde sua criação, já foram distribuídos mais de 2,6 milhões de tíquetes no estado.