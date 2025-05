» Vai faltar água em três bairros de Fortaleza nesta quinta-feira

Três bairros de Fortaleza terão falta de água nesta quinta-feira (29), em razão de um serviço de injetamento em uma rede de distribuição de água na Avenida Coronel José Aurélio Câmara, no cruzamento com a Avenida César Cals. Os trabalhos acontecerão das 6h às 18h e afetarão os bairros Serviluz, Praia do Futuro e Caça e Pesca.

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), responsável pelo serviço, informa que o objetivo da ação é incrementar a oferta de água na região leste de Fortaleza e abastecer um novo empreendimento em construção.

O abastecimento será interrompido, pois não é possível realizar os trabalhos com o sistema em pleno funcionamento, e a previsão é que a distribuição de água volte logo após o fim do serviço, de forma gradual, até 22h. A normalidade acontecerá primeiro nos pontos mais baixos e depois nos pontos mais altos.

A Cagece orienta que, durante o período de paralisação temporária, a água armazenada seja utilizada, preferencialmente, para consumo humano e atividades essenciais. A Companhia também destaca que a interrupção no abastecimento pode não ser sentida por alguns imóveis, a depender de fatores como capacidade da caixa d’água e reservatórios nos bairros.