» Usar paracetamol na gravidez não tem ligação com autismo, afirma Anvisa

O Brasil não possui registros que liguem o uso de paracetamol durante a gravidez com possíveis casos de Transtorno do Espectro Autista (TEA), de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A afirmação foi anunciada após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer relação entre o uso do medicamento na gravidez e autismo.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desmentiu a fala de Trump sobre o uso do analgésico.

“O Tylenol é causa do autismo? Mentira! Não existe nenhum estudo que comprove uma relação entre o paracetamol e o Tylenol com o autismo. Esse tipo de mentira coloca a sua vida e a vida do seu bebê em risco”, destacou o ministro, em suas redes sociais.

A Anvisa informou, também, que o Paracetamol é classificado em norma como medicamento de baixo risco e, por isso, faz parte dos produtos que não precisam de receita médica.

“A Organização Mundial de Saúde, a Anvisa, as principais agências internacionais de proteção à saúde já deixaram claro: o paracetamol é medicação segura. Aliás, o autismo foi diagnosticado e identificado muito antes de existir paracetamol”, acrescentou o ministro.

A declaração de Trump repercutiu mundialmente. A OMS divulgou uma nota informando que não há, atualmente, evidências científicas que comprovem a relação do autismo e o paracetamol na gravidez.