» Usar o celular no trânsito é quatro vezes mais arriscado do que você imagina

A cada hora, 244 condutores são multados no Brasil pelo uso do celular ao volante. A distração com o dispositivo pode ser fatal. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o risco de acidentes aumenta em até 400% quando o condutor utiliza o celular, seja para digitar mensagens, tirar selfies ou até mesmo para conferir notificações.

Anthony Lima, superintendente da Policia Rodoviária Federal, diz que apesar dos riscos evidentes, muitos motoristas continuam desrespeitando as leis de trânsito.

💬 “O condutor, enquanto está olhando para o celular, percorre diversos metros sem ter atenção à via. Diversas vezes abordamos veículos que têm conduta de motorista embriagado, mas se atesta que estava olhando para o celular, mudando de faixa sem perceber. A comunicação está muito dinâmica, usamos o celular para tudo, trabalho, contato com a família, mas o momento de usar celular não é enquanto está dirigindo”, afirmou em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews FM 101.7.

Além do risco para a segurança viária, o uso do celular enquanto dirige é uma infração gravíssima. As penalidades incluem multa de R$ 293 e sete pontos na carteira de habilitação. “Fazemos diversas ações educativas, em empresas, universidades, durante também as abordagens nas rodovias, mostrando a importância do não uso do celular ao volante”.