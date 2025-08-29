» Universidade pública dos esportes no Brasil; Lula anuncia planos para criação ao receber atletas da ginástica rítmica

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

18h30

FM - SEGUNDA A SEXTA

6h às 7h, 9h20 às 11h

Universidade pública dos esportes no Brasil; Lula anuncia planos para criação ao receber atletas da ginástica rítmica

por Gabriele Reinaldo - 29/08/2025 às 19:44

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (28) que vai criar uma universidade dos esportes no Brasil, em um anúncio oficial que deve ocorrer no início de setembro.

A declaração foi durante um encontro, no Palácio do Planalto, em que o presidente recebeu atletas de ginástica rítmica que conquistaram duas medalhas no mundial da modalidade, realizado no Rio de Janeiro, na semana passada.

💬 “Nós vamos anunciar, logo logo, uma universidade dos esportes aqui no Brasil. A ideia inicial era criar uma faculdade de futebol. E eu achei que era melhor a gente avançar para uma coisa mais geral, porque a questão do esporte é megadiverso. Eu, agora que estou um pouco mais idoso, eu virei fã do surfe. Eu virei fã do skate”, destacou.

Ainda durante a cerimônia, Lula defendeu o Bolsa Atleta, um programa de apoio ao desenvolvimento esportivo dos atletas.

💬 “Nós criamos o Bolsa Atleta porque a gente descobria que tinha pessoas que queriam treinar e que não tinham tênis, pessoas que queriam ser corredores e que as pessoas não tinham tênis para correr, ficavam correndo descalças e ninguém vai patrocinar uma pessoa que não é famosa”, observou.

Veja também

Ceará

Pessoas em situação de rua podem ter prioridade e gratuidade para emitir documentos
Política

Planeta deve superar limite de 1,5°C de aquecimento até 2028, diz ONU