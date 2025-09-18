» União Brasil dá 24 horas para que filiados deixem cargos no governo Lula

O União Brasil estabeleceu, nesta quinta-feira (18), um prazo de 24 horas para que seus filiados deixem os cargos em comissão que ocupam no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O filiado que descumprir a determinação e permanecer no cargo poderá ser expulso e enquadrado por infidelidade partidária.

A medida foi aprovada por unanimidade pela Executiva Nacional e alcança cargos do alto escalão, como ministérios, além de autarquias, fundações e empresas públicas.

Atualmente, o União Brasil ocupa o Ministério do Turismo, comandado pelo deputado Celso Sabino. O partido também foi responsável por indicar Waldez Góes (PDT) para o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e Frederico Siqueira para o Ministério das Comunicações.

“Todos os filiados do União Brasil \[…] requeiram a sua imediata exoneração dos cargos públicos de livre nomeação e exoneração e/ou funções de confiança eventualmente ocupados no âmbito da Administração Pública Federal Direta (ministérios) ou Indireta (autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista)”, diz o partido em nota oficial.

O documento também afirma que a divulgação da operação da Polícia Federal contra o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, sobre um suposto esquema do PCC nos setores financeiro e de combustíveis, está relacionada ao novo posicionamento da legenda em relação ao Governo Federal.

“Causa profunda estranheza que essas inverdades venham a público justamente poucos dias após a determinação oficial de afastamento de filiados do União Brasil de cargos ocupados no Governo Federal — movimento legítimo, democrático e amplamente debatido nas instâncias partidárias”, diz a nota.