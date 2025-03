» Tradição dos Maracatus encanta o público na Domingos Olímpio

Sete maracatus se apresentaram na Avenida Domingos Olímpio, neste domingo (2), brindando os foliões com a expressão cultural que é patrimônio imaterial de Fortaleza há uma década.

Antônio Marcos Gomes da Silva, diretor de carnaval do Maracatu Az de Ouro, destaca que o Maracatu é uma expressão cultural importante para a preservação da história do Ceará, sobretudo do povo negro.

♦️ Este ano, o Az de Ouro levou para a avenida o desfile Bárbara Guerreira, Flor do Cariri, em homenagem à revolucionária Bárbara de Alencar. “A gente também está buscando essa aproximação da história, falando da resistência, dos direitos das mulheres, pela forma como ela lutou”, conta o carnavalesco.

Desfilando no Nação Baobá há 20 anos, Roseane Sanabio observa que o maracatu tem o poder de fortalecer as relações comunitárias. “É com muita dificuldade que a gente bota o Maracatu na avenida, então está todo mundo unido, emocionado, está dando tudo certo, é mais do que a gente esperava, lindo demais”.

Segundo o presidente do Nação Baob, Praxedes de Souza, a agremiação possui aproximadamente 500 brincantes, quase todos da comunidade da Bela Vista. A tradição é partilhada desde cedo com as novas gerações. No Nação Baobá, a brincante Sonia Mara desfilou com o filho Enzo, de dois meses, nos braços. “Faz muito tempo que eu desfilo, desde criança. Minha família toda dança. A mãe dança desde pequena, então vamos botar ele desde pequeno também”.

Todo ano, o motorista Saulo Ricardo Barroso acompanha a festa na Avenida Domingos Olímpio. “É a nossa cultura aqui de Fortaleza. Eu já brinquei o maracatu e me arrepio quando vejo. É muita emoção”.

👑 Desfilaram no domingo os maracatus Rei de Paus, Nação Baobá, Az de Ouro, Vozes da África, Nação Fortaleza, Nação Palmares e Leão de Ouro. No dia anterior, passaram pela avenida o Grupo de Percussão Caldeirão e os maracatus Corte Imperial, Nação Axé de Oxossi, Rei Zumbi, Obalomí, Solar, Nação Pici e Nação Iracema.

📍 Nesta segunda-feira (3), a Domingos Olímpio será palco para os blocos e cordões, e na terça-feira (4), afoxés e escolas encerram o Carnaval.

(FOTO: Kiko Silva)