Todas as 25 linhas de ônibus suspensas em Fortaleza serão retomadas nesta quarta-feira

Todas as 25 linhas de ônibus suspensas em Fortaleza serão retomadas nesta quarta-feira

por Gabriele Reinaldo - 30/09/2025 às 19:30

Foto: Marcos Moura/Prefeitura de Fortaleza

Todas as 25 linhas de ônibus que haviam sido suspensas em Fortaleza serão retomadas nesta quarta-feira (1º), de acordo com o prefeito Evandro Leitão (PT).

“Quero anunciar que amanhã os ônibus estarão retornando para todos esses trechos”, declarou Evandro durante a entrega da reforma do Centro de Referência de Assistência Social do Serviluz.

 


A informação foi confirmada pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Sindiônibus). O sindicato ressaltou que as linhas voltarão a operar com os horários e a frota padrão definidos pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).

“A decisão é fruto de um esforço adicional envidado pelas empresas de transporte para que o diálogo seja retomado, mesmo diante das dificuldades financeiras que impactam o setor, especialmente no cumprimento dos compromissos salariais com colaboradores e fornecedores essenciais, como combustível”, ressaltou o Sindiônibus.

