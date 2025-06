» Tentativa de chacina na Barra do Ceará deixa quatro feridos um mês após último ataque no bairro

Quatro pessoas foram baleadas na noite de terça-feira (10) no cruzamento das ruas Seis Companheiros com Salema, no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Segundo informações obtidas pela equipe de jornalismo da Jangadeiro, jovens e crianças estavam jogando futebol quando homens fortemente armados chegaram atirando. Entre as vítimas, estariam dois adolescentes, de 13 e 17 anos. Todas as vítimas foram socorridas para uma unidade de saúde.

Uma arma de fogo, munições e duas motocicletas foram apreendidos durante diligências da Polícia Militar. O caso é investigado pela Polícia Civil.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a região recebeu reforço de policiamento ostensivo da PM por tempo indeterminado e que “as Forças de Segurança estão trabalhando para inibir qualquer tipo de crime na área”.

UM MÊS E 5 DIAS DA ÚLTIMA CHACINA

No último dia 6 de maio, quatro pessoas foram mortas em um campo society na Barra do Ceará. Antes do ataque, membros da facção criminosa teriam usado um drone para monitorar um suposto alvo. O objetivo seria executar um membro de um grupo criminoso rival que frequentava o local. No entanto, no dia da chacina, o suposto alvo resolveu não ir ao campo.

A ordem para a execução teria partido de Carlos Mateus da Silva Alencar, o ‘Skidum’, um dos maiores foragidos da polícia cearense e responsável por ordenar crimes na região do Grande Pirambu.Mesmo sem o alvo, os criminosos invadiram o campo fingindo ser uma abordagem policial e atiraram contra as vítimas.