» Suspeitos de matar jovem no Carnaval de Aracati são capturados; um deles tem 15 anos

Um adulto e um adolescente foram capturados pela Polícia Militar do Ceará suspeitos de envolvimento em um assassinato ocorrido na madrugada da segunda-feira (3), no Carnaval em Aracati. Duas armas calibre 38 com munições deflagradas foram apreendidas.

Segundo a PMCE, os policiais militares chegaram à Travessa Júlio César, onde o crime ocorreu, por volta das 2h30. No local, flagraram os suspeitos ainda armados, tentando fugir após o crime. A Polícia Civil e a Perícia Forense também compareceram e realizaram diligências.

A dupla foi apresentada à Delegacia de Polícia Civil da área. O adulto de 21 anos já possuía antecedentes por furto e crime ambiental. Ele foi foi autuado em inquérito por homicídio e corrupção de menores. Já contra o jovem de 15 anos foi lavrado ato infracional análogo ao crime de homicídio.