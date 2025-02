» Suspeitos de matar e sequestrar jovem em Quixeramobim são presos

Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar prenderam em flagrante três homens suspeitos de envolvimento no caso da jovem, de 20 anos, que foi raptada em Quixeramobim e, posteriormente, encontrada morta em Banabuiú, cidade distante cerca de 75 quilômetros, neste domingo (16).

A prisão dos criminosos aconteceu em Quixadá, local onde o carro da vítima, um veículo Renault Kwid branco, também foi encontrado. O caso é investigado como latrocínio.

ENTENDA

Natany Alves Sales estava dentro do seu carro após sair da igreja quando três homens se aproximam e entram. Uma câmera de segurança registrou o momento. Outra câmera de videomonitoramento mostra o momento em que os suspeitos descem do carro, em Quixadá. Logo após ser raptada, a mãe da vítima, Nara Alves, pediu ajuda nas redes sociais para encontra-la.

🚔 Os detalhes desta ação policial serão divulgados em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (17), na sede da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Publica (Cisp).

LUTO OFICIAL

O caso causou comoção na cidade. O prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, decretou luto oficial de três dias. “É com grande tristeza no coração que me solidarizo com a família de Natany, assassinada cruelmente por bandidos desalmados vindos de outros municípios. Nossa terra sempre se caracterizou por ser um município de paz e fé, e é com profundo pesar que testemunhamos esse ato de violência”, disse em publicação nas redes sociais.