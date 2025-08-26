» Suspeito de matar empresário em Itapajé foi visto correndo com arma na mão e falando ao celular

O suspeito de assassinar um empresário do município de Itapajé, nesta segunda-feira (25), foi flagrado por câmeras de segurança correndo com uma arma na mão e falando ao celular logo após o crime.

Francisco Robério Araújo Oliveira foi morto no bairro Santa Rita, próximo do local onde Alexandre Roger Lopes, também empresário, foi atingido por disparos na semana passada após não pagar valor exigido por uma organização criminosa. Não há informações se os dois crimes estão relacionados.

Robério foi proprietário de um mercadinho e, atualmente, administrava uma revenda de gás de cozinha. Ele também já foi presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do município, que lamentou o falecimento do comerciante.

“Robério foi uma liderança marcante no comércio local, tendo atuado com dedicação, ética e espírito colaborativo à frente da CDL. Seu compromisso com o fortalecimento da classe lojista e com o desenvolvimento econômico de Itapajé deixou um legado que inspira e será eternamente lembrado. Itapajé se despede de um homem íntegro, visionário e profundamente comprometido com sua comunidade”, diz a entidade em nota de pesar.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Itapajé.