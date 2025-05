» Suspeita de gripe aviária no Ceará: Governo aguarda resultado de teste em Salitre

Após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária no Brasil, na última quinta-feira (15), a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) realizou 22 atendimentos, dos quais 13 foram considerados fundamentados, em aves silvestres e de criações de subsistência. Foram realizadas necropsias e coletas de material, encaminhadas ao laboratório oficial do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), e todas as amostras foram negativas.

Dentre os atendimentos, foi realizada coleta em uma criação de fundo de quintal no município de Salitre. A Adagri aguarda o resultado laboratorial. Em nota, a agência informou que é importante que os criadores, tanto tecnificados quanto não tecnificados, adotem medidas rigorosas para evitar a entrada da doença em suas propriedades.

🐓 “Algumas dessas medidas incluem: adquirir aves somente de locais registrados na Adagri, evitar a aquisição de aves em feiras livres sem registro na Agência, garantir que o transporte de animais seja acompanhado da Guia de Trânsito Animal (GTA) e adotar práticas rigorosas de biosseguridade nas granjas”, informou.

O órgão ressaltou que a Influenza Aviária não é transmitida pelo consumo de carne de frango ou ovos. O risco de transmissão para seres humanos é considerado baixo e restrito até mesmo para pessoas que têm contato direto e intenso com aves doentes.

📌 PRIMEIRO CASO NO BRASIL

Após o registro do primeiro foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Montenegro, em uma granja de reprodução (matrizeira), no último dia 15, o MAPA declarou o município em estado de emergência sanitária.