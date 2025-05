» Socorro Martins deixa comando da SMS; Riane Azevedo, superintendente do IJF, assume a pasta

Socorro Martins, que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (SMS) no início de 2025, deixou a titularidade da pasta na noite desta segunda-feira (19). Quem assume o comando do órgão é a doutora Riane Azevedo, anestesiologista e atual superintendente do Instituto Doutor José Frota (IJF).

A mudança no comando ocorre em meio a críticas à saúde, de falta de medicamentos nas unidades municipais.

O prefeito Evandro Leitão (PT) confirmou a substituição em publicação nas redes sociais na manhã desta terça-feira (20), e afirmou que Socorro saiu do cargo a pedido.

“Agradeço à querida Dra. Socorro por toda a dedicação e desejo muito sucesso à Dra. Riane, que já vinha realizando um grande trabalho no IJF e que, certamente, fará uma grande gestão à frente da SMS”, declara o prefeito.

SOBRE A CRISE NA SAÚDE

A Prefeitura aponta que a situação da distribuição de medicamentos está perto de ser resolvida, com quatro medicamentos em falta em relação aos 137 medicamentos básicos.