» Sistema CadÚnico ficará indisponível nesta sexta

O sistema do Cadastro Único (CadÚnico) ficará indisponível na sexta-feira (12), em todo o país, para uma atualização. Ao longo do dia, não serão realizados atendimentos relacionados ao CadÚnico nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Vapt-Vupt, Centros Pop e Regionais e Casa do Cidadão.

Os serviços virtuais, como o aplicativo Meu CadÚnico, poderão apresentar instabilidade durante o período. O atendimento referente ao CadÚnico volta normalmente na próxima segunda-feira (15).

Mensalmente, acontece a suspensão do serviço, por parte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), que é responsável pela coordenação nacional do sistema. A interrupção tem como motivo a extração da base mensal de dados pela Dataprev.

O CadÚnico é o principal instrumento do Governo Federal para identificar famílias de baixa renda e garantir o acesso a programas sociais, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Auxílio Gás.

A extração de dados é uma parte do processo para verificar e cruzar dados com outras bases governamentais, como o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a Receita Federal. Por este motivo, a paralisação é uma etapa essencial para a manutenção do sistema.