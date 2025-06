» Shoppings de Fortaleza terão 6 horas de vacinação gratuita nesse sábado

Se você ainda não se vacinou, atenção: os shoppings RioMar Fortaleza, RioMar Kennedy e Grand Shopping Messejana terão seis horas seguidas de vacinação gratuita neste sábado (14). A ação acontece das 12h às 18h, sem necessidade de agendamento prévio.

No RioMar Fortaleza, a vacinação será no Piso L2, ao lado da loja Zara; no RioMar Kennedy, na Praça de Eventos, próximo à Praça de Alimentação, no Piso L3; e no Grand Shopping Messejana, no Piso L2, na frente da Loja Le Biscuit.

💉 O atendimento é aberto a pessoas de todas as idades. Serão ofertados todos os imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação, com exceção das vacinas contra a dengue, BCG e antirrábica humana.

Além da vacinação descentralizada em shoppings, a Prefeitura de Fortaleza também realiza atendimento domiciliar para pessoas acamadas ou com mobilidade reduzida, além de levar as doses a escolas, instituições de longa permanência e outros locais estratégicos.

📌 SERVIÇO

Vacinação em shoppings

Data: 14/06

Horário: das 12h às 18h

Local:

📍 RioMar Fortaleza – Piso L2, ao lado da loja Zara (R. Desembargador Lauro Nogueira, 1500 – Papicu)

📍 RioMar Kennedy – Praça de Eventos, próximo à Praça de Alimentação, no Piso L3, próximo a pague menos (Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100 – Pres. Kennedy)

📍 Grand Shopping Messejana – Piso L2, na frente da Loja Le Biscuit (Av. Frei Cirilo, 3840 – Messejana)