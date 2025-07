» Sente dor na lombar e mora em Fortaleza? UFC busca voluntários para pesquisa com relógio inteligente

Você sente dor na lombar há 3 meses ou mais e mora em Fortaleza ou Região Metropolitana de Fortaleza? Então pode participar de uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) que está investigando como o estilo de vida pode influenciar dores nas costas.

🔎 O Insight Data Science Lab, laboratório de pesquisa em ciência de dados e inteligência artificial da UFC, em parceria com o Departamento de Fisioterapia da UFC, está recrutando novos voluntários para o projeto AI4Wellness.

A dor lombar é uma das principais causas de afastamento do trabalho e impacta a qualidade de vida de milhões de brasileiros. Com a ajuda dos dados coletados, o projeto AI4Wellness busca entender melhor esse problema e desenvolver soluções em estilo de vida baseadas em tecnologia e ciência de dados.

⌚️ Desde agosto de 2024, o projeto já contou com a participação de mais de 216 voluntários. Agora, a equipe da pesquisa está abrindo vagas para moradores de Fortaleza que convivem com dor lombar crônica e tenham interesse em contribuir com a ciência, utilizando um relógio inteligente (smartwatch) durante 90 dias.

As pessoas selecionadas receberão um relógio inteligente gratuito, fornecido pela pesquisa, que será utilizado durante 90 dias.

O relógio vai captar dados como:

* Batimentos cardíacos

* Temperatura corporal

* Qualidade do sono

* Níveis de estresse

* Atividades físicas realizadas

Essas informações ajudarão os pesquisadores a entender como o estilo de vida pode influenciar a dor lombar. Durante esse período, os participantes não precisarão mudar sua rotina.

📌 CRITÉRIOS PARA PARTICIPAR

* Ter 21 anos ou mais;

* Sentir dor lombar há mais de 3 meses, com impacto no dia a dia;

* Morar em Fortaleza e região metropolitana;

* Ter smartphone com internet e e-mail ativo;

* Estar apto a caminhar 100 metros sozinho;

* Não ter restrições para atividade física;

* Ter disposição para usar o relógio todos os dias.

📲 COMO SE INSCREVER

Interessados em participar da pesquisa devem entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp: (85) 99161-8386 ou pelo Instagram estilodevida.ufc.