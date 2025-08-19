» Semana do cinema terá ingressos a R$ 10

Semana do cinema terá ingressos a R$ 10

por Gabriele Reinaldo - 19/08/2025 às 18:53

A Semana do Cinema está de volta com a promessa de lotar as salas em todo o país. Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro de 2025, os ingressos para os filmes em cartaz custarão apenas R$ 10 nos cinemas participantes.

A promoção vale para todas as sessões, em qualquer horário, inclusive nos finais de semana. As únicas exceções são as pré-estreias e exibições especiais. A programação deve ser variada, com títulos nacionais e internacionais para agradar públicos de todas as idades.

Além dos ingressos, o público também encontrará combos de pipoca e refrigerante com preços reduzidos, garantindo uma experiência completa com direito a lanche mais acessível.

A campanha é organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da ABRAPLEX e da Ingresso.com.

