» Sem obrigatoriedade de aulas em autoescola, candidatos pagariam somente as taxas do Detran

O Ministério dos Transportes apresentou, nesta terça-feira (2), um modelo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a obrigatoriedade de aulas teóricas e práticas em autoescolas, conforme proposta do Governo Federal.

De acordo com a pasta, a medida visa reduzir os custos do processo para a obtenção do documento.

Confira o passo a passo da sugestão do Ministério:

-O candidato inicia o processo no Senatran ou Detran e escolhe a modalidade de curso técnico, que pode ser realizado de forma online, na plataforma do Senatran, em autoescolas ou em Escolas Públicas de Trânsito;

-Com o certificado pronto, o cidadão se dirige ao Detran para realizar o cadastro biométrico e efetuar o pagamento das taxas;

-O próximo passo é a realização dos exames médicos e da avaliação psicológica. Aprovado, o candidato pode então realizar a prova teórica;

-Se desejar, o candidato pode optar por aulas práticas em via pública, acompanhado por instrutores autônomos credenciados ou na própria autoescola;

-Por fim, o candidato realiza a prova prática de direção veicular.

A discussão sobre o fim da obrigatoriedade das autoescolas ganhou destaque em julho deste ano, quando foi anunciado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava avaliando a possibilidade de eliminar a exigência de aulas em autoescolas para a obtenção da CNH.