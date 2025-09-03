» Sem obrigatoriedade de aulas em autoescola, candidatos pagariam somente as taxas do Detran

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

18h30

FM - SEGUNDA A SEXTA

6h às 7h, 9h20 às 11h

Sem obrigatoriedade de aulas em autoescola, candidatos pagariam somente as taxas do Detran

por Gabriele Reinaldo - 03/09/2025 às 19:24

Foto: Reprodução

O Ministério dos Transportes apresentou, nesta terça-feira (2), um modelo para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) sem a obrigatoriedade de aulas teóricas e práticas em autoescolas, conforme proposta do Governo Federal.

De acordo com a pasta, a medida visa reduzir os custos do processo para a obtenção do documento.

Confira o passo a passo da sugestão do Ministério:

-O candidato inicia o processo no Senatran ou Detran e escolhe a modalidade de curso técnico, que pode ser realizado de forma online, na plataforma do Senatran, em autoescolas ou em Escolas Públicas de Trânsito;

-Com o certificado pronto, o cidadão se dirige ao Detran para realizar o cadastro biométrico e efetuar o pagamento das taxas;

-O próximo passo é a realização dos exames médicos e da avaliação psicológica. Aprovado, o candidato pode então realizar a prova teórica;

-Se desejar, o candidato pode optar por aulas práticas em via pública, acompanhado por instrutores autônomos credenciados ou na própria autoescola;

-Por fim, o candidato realiza a prova prática de direção veicular.

A discussão sobre o fim da obrigatoriedade das autoescolas ganhou destaque em julho deste ano, quando foi anunciado que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava avaliando a possibilidade de eliminar a exigência de aulas em autoescolas para a obtenção da CNH.

Veja também

Vagas

Centro de Formação Olímpica está com mais de 100 vagas abertas para basquete, boxe, karatê e vôlei
Saúde

Postos de Saúde de Fortaleza oferecem para adolescentes chips anticoncepcional gratuitamente
Política

Justiça Federal condena Delgatti a 20 anos de prisão

Últimas notícias

Vagas

Centro de Formação Olímpica está com mais de 100 vagas abertas para basquete, boxe, karatê e vôlei
Saúde

Postos de Saúde de Fortaleza oferecem para adolescentes chips anticoncepcional gratuitamente
Política

Justiça Federal condena Delgatti a 20 anos de prisão
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM