» Saúde do Ceará vai receber R$ 360 milhões

O ministro da saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta sexta-feira (4) um pacote de investimentos no valor de R$ 362 milhões para a saúde do Ceará. Os recursos garantidos pelo Governo Federal serão destinados à abertura de leitos e realização de exames e cirurgias.

Padilha especifica que, do valor total, cerca de R$ 50 milhões serão investidos na compra de equipamentos utilizados para a realização de exames ou cirurgias. O restante do valor será direcionado à Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) e à Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS).

Dentre as ações anunciadas para a cidade de Fortaleza, estão a continuidade da reestruturação do Instituto Doutor José Frota (IJF) e o início de maiores repasses à rede de Frotinhas e Gonzaguinhas, para contratação de profissionais e aquisição de materiais hospitalares. O ministro da saúde afirma que, nessas redes, 1.800 cirurgias serão realizadas por mês.

Além disso, investimentos também foram prometidos para a Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, com o objetivo de reabrir cinco salas de cirurgia que estão sem funcionamento, 20 leitos de UTI e 174 leitos de enfermaria até o final de 2025.

O governador Elmano de Freitas (PT) também comemorou a inauguração de um novo centro oncológico em Crateús, para atender a população das regiões dos sertões dos Crateús, Ibiapaba, sertões de Sobral e Litoral Norte, e confirmou a inauguração de um novo Hospital em Itapipoca em agosto.