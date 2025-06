» Samba Brasil traz estrelas do pagode a Fortaleza: Arena Jangadeiro tem ingressos de R$ 60

O Samba Brasil Fortaleza acontece no dia 9 de agosto, a partir das 16h, no Marina Park Hotel. O evento reúne grandes nomes do samba e pagode nacional, com shows de Menos é Mais, Sorriso Maroto, Péricles, Dilsinho, Grupo Revelação, Karenzinha e Davizão. Pela primeira vez, a Jangadeiro estará com espaço exclusivo: a Arena Jangadeiro.

➡ Deslize para o lado e veja as atrações.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jornal Jangadeiro (@jornaljangadeiro)

Com produção da D&E Music, o evento oferece ao público diferentes opções de ingresso: Área VIP, Open Bar, Arena Jangadeiro, além de pacotes duplos e triplos. Há também ingresso solidário com preço promocional mediante doação de 2 kg de alimento.

Confira os valores dos ingressos para curtir os shows na Arena Jangadeiro:

– Meia: R$ 60;

– Inteira solidária (mediante doação de 2kg de alimento): R$ 60;

– Inteira: R$ 120;

– Duplo (válido para duas pessoas): R$ 100 cada ingresso;

– Triplo (válido para três pessoas): R$ 135 cada ingresso.

Parcelamento em 3x sem juros.

ATRAÇÕES DO PALCO SAMBA DA GENTE

Durante os intervalos do Palco Principal, a festa continua no Palco Samba da Gente, que fica pertinho da Arena Jangadeiro. Por lá, quem comanda o ritmo são atrações especiais: Além da Razão, Pagode do Lelé, Belinho e Grupo DTF.

🤳🏾 ONDE COMPRAR?

Os ingressos estão à venda no site stingressos.com.br e nas lojas Ponto da Moda. Os lotes são limitados.

A estrutura do show contará com ambientação temática, área instagramável, ativações de marcas parceiras e um espaço confortável para curtir horas de música com segurança e comodidade.