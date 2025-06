» Roberto Cláudio anuncia filiação ao União Brasil

Ao lado do antigo oponente em eleições passadas, Capitão Wagner (UB), o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciou filiação ao União Brasil na manhã desta terça-feira (3), cinco dias após deixar o PDT. O anúncio foi feito na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), após o Café com a Oposição, que reuniu deputados estaduais do PL e PDT.

Agora, a expectativa é que Roberto Cláudio seja um dos nomes à frente do bloco unificado de oposição no Ceará nas próximas eleições.

Ao anunciar a saída do Partido Democrático Trabalhista, no último dia 29 de maio, o ex-prefeito justificou a decisão para se sentir “mais confortável” na construção de um novo projeto que possa “ajudar a salvar o Ceará”.

“Tomo essa decisão para, mais confortavelmente, ajudar na construção de um novo projeto politico e administrativo que possa ajudar a salvar o Ceará e fazê-lo sair desse ciclo de profundos e graves atrasos e dar a oportunidade aos cearenses de uma mudança de rumos em nosso Estado a partir de um ciclo de novas ideias e de novas pessoas”, disse em publicação nas redes sociais.