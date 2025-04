» “Quero disputar o Senado no Ceará”, afirma José Guimarães sobre conversa com Lula, Camilo e Elmano

O deputado federal José Guimarães (PT) deixou claro os planos de concorrer a uma das vagas ao Senado Federal nas eleições de 2026. “Disse isso na frente do Camilo e do Elmano: quando for 2026, eu quero disputar o Senado no Ceará”, afirmou o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, se referindo a uma conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT).

“Quando Lula decidiu o Camilo ministro da Educação, estávamos lá eu, o Camilo e o Elmano. E Lula olhou para mim e disse: ‘Guimarães não vai ser ministro pelos seus méritos. Não posso tirar ele da Câmara; ele conhece aquilo como ninguém’. Aí eu disse: ‘presidente, o senhor não me deve nada. Só quero do senhor uma coisa: quando for em 2026, eu quero disputar o Senado no Ceará’. Ele disse: ‘você já conversou com Camilo e Elmano’? Eles estão ouvindo a conversa aqui”, conta Guimarães entrevista ao Focus Poder.

Segundo ele, uma das duas vagas para o Senado precisa ser do PT pelo peso político do partido no Ceará e nacionalmente. “Uma vaga para o Senado é do PT. Isso é fato”.

Em 2026, chegam ao fim os oito anos dos mandatos de Cid Gomes (PSB) e de Eduardo Girão (Novo) no Senado. Portanto, dois novos nomes devem se eleger. Na Casa, ficará apenas a vaga do ministro da Educação, Camilo Santana, que está licenciado para chefiar a pasta. Sua segunda suplente, Augusta Brito (PT), é quem assume o mandato.

Além de Guimarães, são possíveis candidatos pelo base governista os também deputados federais Júnior Mano (PSB) e Eunício Oliveira (MDB), o ex-senador Chiquinho Feitosa (Republicanos) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PSB).